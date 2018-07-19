Александр Розенбаум опроверг слухи о раковом заболевании

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Александр Розенбаум прокомментировал слухи о том, что он болен раком. Опровержение информации он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может", – написал певец.

Ранее депутат Иосиф Кобзон рассказал, что в клинике, где он он проходит лечение от рака, также обращался и Александр Розенбаум.

Кобзон борется с онкологическим заболеванием более десяти лет. Он перенес несколько операций и теперь находится под постоянным наблюдением медиков. Народный артист СССР регулярно ложится в больницу и проходит плановые обследования.