Актриса Голубкина заявила о готовности вернуться на сцену

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила, что оценивает свое состояние как отличное и готова вернуться на сцену. Об этом сообщает РИА Новости.

"(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой", – сказала она.

По словам Голубкиной, сейчас она продолжает обследование. При этом в подтверждение отличному самочувствию артистка предложила спеть.

В 2021 году Голубкину положили в клинику с переломом шейки бедра, который она получила еще в декабре 2020 года. Артистка поделилась, что врачи не могли сделать ей операцию сразу, потому что у нее был коронавирус.

В августе 2023 года СМИ сообщили о госпитализации артистки. При этом сама Голубкина позже опровергла данные о госпитализации, отметив, что во время нахождения в больнице упала и подвернула ногу.

