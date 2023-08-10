Актрису Ларису Голубкину госпитализировали

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Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина госпитализирована, сообщает РИА Новости.

"Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице. Я вчера упала здесь в больнице, случайно", – рассказала актриса.

В начале мая 2021 года Голубкина была госпитализирована с переломом шейки бедра, который получила еще в декабре 2020 года. Актриса рассказывала, что ей сделали операцию не сразу, так как у нее был COVID.

Лариса Голубкина стала популярна, исполнив роль Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". В 2020 году актриса отметила 80-летие.

Ранее сообщалось, что рок-музыкант Гарик Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения здоровья 29 июля перед своим концертом. Позже музыкант извинился перед фанатами за отмененное выступление в Карелии. Через некоторое время Сукачев опроверг предположения, что госпитализация могла быть связана с алкоголем. 6 августа музыканта выписали из больницы.