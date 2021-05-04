Актриса Лариса Голубкина попала в больницу

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Народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина госпитализирована с переломом шейки бедра, который получила еще в декабре прошедшего года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я лежу в реабилитационном центре, потому что я сломала ногу, и получилось так, что мне не сразу сделали операцию, потому что у меня был COVID и наложилось одно на другое, вот и все", – рассказала Голубкина.

Лариса Голубкина заработала широкую известность после роли Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада". В 2020 году актриса отметила 80-летний юбилей.

Ранее заслуженную артистку РСФСР, актрису Светлану Светличную выписали из больницы. Актриса лежала в отделении неврологии. Ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Светличную доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина 26 апреля. Ранее в СМИ сообщалось, что актрису госпитализировали с подозрением на инсульт.

80-летняя артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".