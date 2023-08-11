В Москве простились с переводчиком Леонидом Володарским

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Церемония прощания с советским и российским переводчиком, писателем и ведущим радиостанции "Говорит Москва" Леонидом Володарским прошла в зале ЦКБ № 1 Управделами президента в Москве, передает ТАСС.

Проститься с Володарским пришли близкие, друзья, знакомые и коллеги, в том числе главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и другие. Коллеги рассказали, что Володарский был настоящим профессионалом, а также любимым ведущим у слушателей.

"Это для нас стало неожиданностью. Мы были регулярно на связи. Я интересовался, как обстоят дела. Он всегда боялся нас подвести, я говорил, чтобы он сконцентрировался на здоровье. Весь коллектив надеялся", – сказал Бабаян.

Главред "Говорит Москва" рассказал, что Володарский был удивительным человеком с энциклопедическими знаниями, которые он старался передать. Бабаян отметил, что ведущий всегда "выдавал продукт высочайшего класса". По его словам, программы с участием Володарского можно было переслушивать бесконечно. Бабаян добавил, что слушатели всегда ждали Володарского в эфире.

"Его гости раскрывались рядом с ним в эфире, они начинали говорить", – сказал Бабаян.

В свою очередь, Колокольцев рассказал, что для него Володарский был близким человеком.

"Кроме слов признательности о его добропорядочности, я просто других слов не могу найти. Поэтому, как и все, просто был обязан приехать сюда", – добавил глава МВД.

Леонид Володарский ушел из жизни 8 августа в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Володарский родился в Москве 20 мая 1950 года. Наибольшую популярность ему принесли синхронные переводы многих иностранных фильмов, ставших заметным культурным явлением в Советском Союзе на рубеже 1980-х и 1990-х годов.

Также он переводил английскую и американскую художественную литературу. Володарский одним из первых перевел на русский язык произведения американских писателей Стивена Кинга и Джерома Сэлинджера. Также он стал автором политического детектива "Снег" из Центральной Америки".

Скончался переводчик Леонид Володарский