Никита Волков сыграет Серкана Болата в российской версии "Постучись в мою дверь" – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Роль Серкана Болата из турецкого сериала "Постучись в мою дверь" в российской адаптации сыграет актер Никита Волков, передает Life.ru.

Как уточнили журналисты, имя главного героя в отечественной версии сериала – Сергей.

В СМИ также опубликовали видеозапись якобы момента съемок сериала в московском районе Западное Дегунино. На кадрах видно, как Волков сидит за рулем серого Roadster, после чего в салон садится девушка, предположительно, возлюбленная главного героя.

30-летний Волков известен по ролям в фильмах "Две женщины", "Черновик", а также в сериалах "Кризис нежного возраста" и "Пекарь и красавица". Кроме того, в сериале в качестве актеров также появятся сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки музыкант Лео и актер Максим Белбородов, который исполнит роль антигероя Каана Карадага.

Ранее сообщалось, что сериал "Счастливы вместе" получит продолжение. По словам исполнителя главной роли Виктора Логинова, это будет другая история, "в духе нашего времени". Актер отметил, что считал невозможных возвращение Букиных на телеэкраны, но рад произошедшему.

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