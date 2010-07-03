Скончался актер Олег Дмитриев

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Актер Малого драматического театра Олег Дмитриев скончался в возрасте 49 лет, говорится на сайте театра.

Причина смерти не уточняется. О дате и времени прощания руководство театра сообщит дополнительно.

Дмитриев родился в 1970 году. В МДТ пришел после учебы в Российском государственном институте сценических искусств. Главная постановка – спектакль "Любовь дона Перлимплина". На его счету десятки ролей и 11 постановок спектаклей и пьес.

Ранее в возрасте 80 лет умер Владимир Златоустовский – актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России.