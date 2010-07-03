Умер актер Владимир Златоустовский

Фото: кадр из фильма “Прыжок на заре”, режиссер Иван Лукинский

Российский актер Владимир Златоустовский умер в возрасте 80 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

"8 июля 2019 года на 81-м году ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Борисович Златоустовский", – говорится в сообщении.

Владимир Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. Актер окончил Театральное училище имени Щукина и режиссерские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР.

Златоустовский был режиссером многих эпизодов киножурнала "Ералаш", был вторым режиссером фильма "Офицеры", в нем он сыграл майора Гаврилова и исполнил известную песню "Вечный огонь". Помимо фильма "Офицеры", зрители его запомнили по картинам "Прыжок на заре" и "Товарищ Арсений".

За свою режиссерскую карьеру он также снял фильмы "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат", "Альфонс", а также несколько сезонов сериала "Возвращение Мухтара".