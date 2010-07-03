Умер актер театра и кино Андрей Харитонов

На 60-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов. Печальную новость сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.

"Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал Манский.

Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. Она сообщила, что актера похоронят на его родине в Киеве.

Ранее стало известно, что артист борется с онкологическим заболеванием.

Харитонов дебютировал в кино ролью Артура Бертона в фильме "Овод". Эта работа принесла ему популярность. Позднее он сыграл в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", роль Ланса Фортескью в советском детективе "Тайна "Черных дроздов".