Умер актер театра и кино Андрей Харитонов

На 60-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов. Печальную новость сообщил режиссер-документалист Виталий Манский на своей странице в Facebook.
"Не стало Андрея Харитонова. <...> Мои соболезнования всем, кто его помнит и любит", – написал Манский.
Смерть Андрея Харитонова подтвердила также его супруга Ольга Смирягина. Она сообщила, что актера похоронят на его родине в Киеве.
Ранее стало известно, что артист борется с онкологическим заболеванием.
Харитонов дебютировал в кино ролью Артура Бертона в фильме "Овод". Эта работа принесла ему популярность. Позднее он сыграл в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", роль Ланса Фортескью в советском детективе "Тайна "Черных дроздов".
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