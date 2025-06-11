Умер сооснователь рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон

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Умер сооснователь рок-группы The Beach Boys и ее продюсер Брайан Уилсон. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на соответствующее заявление его семьи.

Американскому музыканту было 82 года. О причинах смерти не сообщается.

Уилсон принимал участие в создании группы The Beach Boys в 1961 году. Альбом Pet Sounds, выпущенный в 1966 году и ставший значимым в истории музыки, был полностью написан Уилсоном. До 1964 года он был участником коллектива.

Известно, что у Уилсона произошел нервный срыв, после чего он принял решение заняться продюсированием The Beach Boys. Кроме того, он сделал упор на сольную карьеру и в 1988 году выпустил альбом Brian Wilson. Уилсон выступал вплоть до 2022 года.

Группа The Beach Boys, принятая в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году, существует до сих пор и продолжает давать концерты.

