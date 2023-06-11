Акция "Московская музейная неделя" пройдет в столице с 12 по 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "Московская музейная неделя" пройдет с 12 по 18 июня в столице. Она будет бесплатной, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Каждую третью неделю месяца в городские музеи можно попасть бесплатно – выбран день, когда можно свободно посетить все площадки того или иного учреждения. В акции участвуют Московский музей современного искусства, Дарвиновский музей, государственный музей-заповедник "Царицыно" и многие другие", – отмечается в сообщении.

Для посещения музеев необходимо оформить электронный билет.

В Московском музее современного искусства гости смогут побывать на выставке живописи и графики Андрея Сарабьянова, в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" москвичи посетят выставку "Три века русской парфюмерии". Для гостей государственного музея-заповедника "Царицыно" подготовили выставку "Семья – душа России".

Ранее стало известно, что фестиваль "Времена и эпохи" проходит в Москве с 8 по 12 июня, одним из его центральных событий стала уличная выставка на Бульварном кольце. Он посвящен важным историческим датам РФ. Среди них – 1 035 лет победе князя Владимира под Херсонесом и 80 лет Курской битве. Программа мероприятия объединяет 41 площадку в разных частях города и более 1,3 тысячи реконструкторов.

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