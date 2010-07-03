Опубликовано видео поиска затонувших картин Айвазовского

Видео: Говорит Москва

На YouTube-канале радиостанции "Говорит Москва" опубликовано видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Поиски велись на 40-метровой глубине. В настоящий момент подъем артефактов приостановлен, так как есть вероятность повреждения.

Ранее сообщалось, что участники подводной экспедиции "Нептун" нашли фрагменты более 10 картин на затонувшем свыше 100 лет назад пароходе "Генерал Коцебу".

Авторство картин пока официально не подтверждено. Участникам экспедиции предстоит вытащить полотна из-под двухметрового слоя ила и извлечь их из трюма.

Пароход "Генерал Коцебу" нашли в 2015 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу.

Иван Айвазовский – художник-маринист армянского происхождения, родился в 1817 году в Крыму. В разные годы живописец жил и работал в Санкт-Петербурге и в своем родном городе. Творческое наследие Айвазовского необычайно велико – им было написано шесть тысяч картин.

