Прощание с актрисой Татьяной Говоровой пройдет в Сеченовском университете

Фото: Агентство "Москва"

Прощание с заслуженной артисткой России Татьяной Говоровой пройдет в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова. Оно начнется в 14:30 12 марта, сообщается в телеграм-канале Театра имени Ермоловой.

Церемонию организуют в патологоанатомическом отделении на улице Россолимо. После этого артистку похоронят на Кунцевском кладбище рядом с мужем актером Виктором Павловым, который умер в 2006 году.

Говорова скончалась в возрасте 84 лет 9 марта. Причина ее смерти уточнена не была. Коллеги по Театру имени Ермоловой характеризовали артистку как отзывчивого и мудрого человека.

Актриса родилась в 1940 году в Кишиневе, столице Молдавской ССР. В 1961 году она окончила драматическую студию при Центральном детском театре и сразу же пришла в Театр имени Ермолаевой, где и проработала всю свою жизнь.

Зрители запомнили Говорову по роли Ксении Бакулиной в драме "Строговы". Кроме того, она снялась в фильмах "Странная женщина", "Деревенская история", "Белый танец" и сериале "Убойная сила".