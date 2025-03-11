NME: песня Imagine Dragons и композитора Зура доставлена на Луну

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Песня Children Of The Sky, записанная американской группой Imagine Dragons и израильским композитором Иноном Зуром, успешно доставлена на Луну. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал NME.

"Теперь песня будет на Луне. Навсегда!" – заявил Зур в социальных сетях.

В начале марта компания Lonestar Data Holdings отправила композицию в свой центр обработки данных на Луне. Специалисты хотели провести первую в истории трансляцию музыки со спутника на планету, однако технически это оказалось невозможно из-за повреждения одной из двух радиоантенн во время посадки корабля, добавил портал NME.

Ранее астроном Фаина Рублева рассказала, что москвичи не смогут увидеть лунное затмение 14 марта, однако на территории России отдельные фазы можно будет наблюдать только на Чукотке и Камчатке, а также в Магаданской области.

Кроме того, жители столицы смогут наблюдать частное солнечное затмение 29 марта. Оно будет заметно с 14:25, а максимальная фаза наступит в 14:49. Астроном посоветовала наблюдателям вооружиться солнечными фильтрами – металлической фольгой или засвеченной фотопленкой.