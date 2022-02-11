В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец"

Фото: instagram.com/vanityfair/Rothstein/Matt Grace
Первые кадры сериала по "Властелину колец" появились в Сети. Их опубликовал журнал Vanity Fair в своем Instagram.
События в сериале будут разворачиваться во Вторую эпоху – за несколько тысячелетий до того, как дядя хоббита Фродо нашел кольцо Всевластья.
Журнал также опубликовал некоторые фотографии со съемок картины.
Шоураннерами сериала выступят Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй. Роли исполнят Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдри и другие.
"Мы говорили о тоне в книгах Толкина. Это такой материал, который иногда пугает – порой он очень напряженный, политический, довольно изощренный. Но он также душевный, жизнеутверждающий и оптимистичный. В нем говорится о дружбе, братстве, неудачниках, преодолевающих великую тьму", – рассказал МакКэй.
Ранее сообщалось, что сериал планируют выпустить 2 сентября 2020 года. Он будет состоять не меньше чем из пяти сезонов, в каждом из которых – по восемь-десять эпизодов.
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