В Сети появились первые кадры сериала по "Властелину колец"

Фото: instagram.com/vanityfair/Rothstein/Matt Grace

Первые кадры сериала по "Властелину колец" появились в Сети. Их опубликовал журнал Vanity Fair в своем Instagram.

События в сериале будут разворачиваться во Вторую эпоху – за несколько тысячелетий до того, как дядя хоббита Фродо нашел кольцо Всевластья.



Журнал также опубликовал некоторые фотографии со съемок картины.



Шоураннерами сериала выступят Джон Д. Пэйн и Патрик МакКэй. Роли исполнят Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Макс Болдри и другие.

"Мы говорили о тоне в книгах Толкина. Это такой материал, который иногда пугает – порой он очень напряженный, политический, довольно изощренный. Но он также душевный, жизнеутверждающий и оптимистичный. В нем говорится о дружбе, братстве, неудачниках, преодолевающих великую тьму", – рассказал МакКэй.

Ранее сообщалось, что сериал планируют выпустить 2 сентября 2020 года. Он будет состоять не меньше чем из пяти сезонов, в каждом из которых – по восемь-десять эпизодов.

