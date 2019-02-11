Искусство не для всех: на "Золотой маске" наживаются перекупщики билетов

"Золотая маска" стала рогом изобилия для перекупщиков билетов
В Москве начинается 25-й фестиваль "Золотая Маска". Он будет длиться почти три месяца. Юбилейная программа включает более 80 спектаклей: опера, балет, современный танец, драма, куклы, экспериментальные постановки.
Зрители жалуются: билетов на спектакли в кассах уже почти нет. Чтобы попасть на долгожданные представления, приходится переплачивать в несколько раз. Для перекупщиков такое событие – настоящий рог изобилия.
По опыту прошлых лет, спекулянты зарабатывают на фестивале несколько миллионов рублей.
"Мы посмотрели аналитику за прошлый год – сколько у нас пришло посетителей с поддельными билетами, где цена была заклеена. Это больше 20 миллионов рублей кто-то заработал, а это только один сезон и один театр", – рассказала телеканалу Москва 24 генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина.
По ее словам, билет у перекупщиков узнать легко: на нем замаскирована цена. Часто зрители покупают билеты по завышенным ценам на специальных сайтах, которые похожи на сайт фестиваля. На таких порталах обычно лишь внизу мелким шрифтом написано, что они не являются официальным сайтом театров.
В январе в Госдуме поддержали законопроект о борьбе с билетной мафией. Он устанавливает правила оформления, продажи и возврата билетов на культурные мероприятия. Так, заниматься реализацией смогут только официальные посредники, у которых заключен договор с театром. При этом они не смогут устанавливать свою наценку, а смогут лишь максимум брать комиссию в размере десяти процентов за сопутствующие услуги, например, доставку.
Минкультуры хотят наделить правом составления административного протокола по жалобе театра на спекулятивные действия.
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