"Золотая маска": 10 привозных спектаклей, которые нужно увидеть

В феврале в Москве начинаются конкурсные показы фестиваля "Золотая маска", продлятся они до 16 апреля, когда на торжественной церемонии в Большом будут объявлены победители. Из внушительного лонг-листа (в нем полторы сотни драматических и музыкальных спектаклей) мы выбрали десять лучших петербургских и региональных постановок, увидеть которые в Москве можно только сейчас.

Свидетельские показания

Команда: "Театр на крыше" (Красноярск)

Кто поставил: Семен Александровский



Главная русская пьеса нашего времени называется "Человек из Подольска". Ее ставят по всей стране, и кажется, чаще, чем Чехова. После феноменального драматического дебюта прозаик Дмитрий Данилов написал еще два отличных текста для театра, "Сережа очень тупой" и, собственно, "Свидетельские показания". Последняя вещь абсолютно свежая: не считая читки в Театре.doc, до Александровского никто ее не ставил. По жанру это антидетектив – при том, что расследуется смерть писателя-детективщика. Следствие вызывает одного свидетеля за другим, но никак не может выяснить, что же все-таки произошло – самоубийство или несчастный случай: все рассказывают разное, и кажется, что жертву никто по-настоящему не знал.

26 февраля в 17:30

Зал Omega Rooftop на 7 этаже универмага "Цветной"

Цветной бульвар, 15, строение 1

Время роста деревьев

Команда: Творческая лаборатория "Угол" (Казань)

Кто поставил: Регина Саттарова



Зрители съезжаются на окраину города. Актеры, живописно расставленные по ландшафту, сообщают им, что экскурсия сорвана, потому что главный гид по имени Николай не пришел. Но группу все равно поведут по зарослям, пустырям и помойкам – правда, рассказывать будут не про местные достопримечательности, а про того самого Николая, которого нет. Автор текста – драматург Михаил Дурненков, и это тот редкий случай, когда пьеса написана под определенный театральный формат и ложится на него идеально.

3 марта в 13:00 и 16:00

место пока неизвестно, следите за афишей на сайте

Лицо Земли

Команда: ТЮЗ им. Брянцева (Петербург)

Кто поставил: Евгения Сафонова



Вообще, наш театр не любит иметь дело с повесткой дня, хотя есть и такие режиссеры, которые умеют и хотят. Но они, как правило, ставят спектакли о России, а не о мире в целом. В этом наше отличие от западного театра, озабоченного глобальными вопросами вроде финансовых кризисов, беженцев и торговли оружием. "Лицо Земли" Евгении Сафоновой – один из первых примеров отечественного экотеатра; по сути, что-то вроде лекции, но с очень изобретательной живой "презентацией".

11 марта в 19:00

РАМТ

Театральная площадь, 2

100% Воронеж

Команда: Rimini Protokoll (Берлин) и Платоновский фестиваль искусств (Воронеж)

Кто поставил: Хельгард Хауг, Штефан Кэги и Даниэль Ветцель



Спектакль-инфографика! На сцене 100 непрофессиональных актеров, каждый представляет один процент горожан. Если в городе 30% пенсионеров, 10% мусульман и 5% безработных, значит, среди участников будет 30 пенсионеров, 10 мусульман и пять безработных. Их задача – отвечать на вопросы социологической анкеты, но не словами, а действиями, чтобы получалась наглядная картинка. Например, поднять карточку или встать под нужную надпись.

Проект 100% City придумала немецкая команда Rimini Protokoll, которой нет равных в театральном нон-фикшн. Их суперсила – рассказывать о реальности такими удивительными способами, что она становится интереснее любого вымысла. Знаменитый сериал о городах и их жителях насчитывает уже 37 эпизодов, его география охватывает пять континентов. Но Россию там пока представляет только Воронеж. И, пожалуй, на сегодня это главное достижение Платоновского фестиваля искусств – одного из наших лучших театральных форумов за пределами Москвы и Питера.

12 марта в 20:00

Губернский театр

Волгоградский проспект, 121

Пахита

Команда: Урал Опера Балет (Екатеринбург)

Кто поставил: Сергей Вихарев и Вячеслав Самодуров



Последняя постановка Сергея Вихарева, знаменитого балетного реставратора и хореографа – не реконструкция балета Петипа, хоть и сделана, конечно, с оглядкой на классику. За три часа на сцене проносятся полтора столетия балетной истории: первый акт стилизован под хореографию XIX века, второй – под авангард 1920-х, третий – под современный танец, финальная часть сама по себе и не отсылает ни к чему конкретному. Фантастически красивый проект с глубоким искусствоведческим подтекстом.

13 марта в 19:00

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Большая Дмитровка, 17

Комната Герды

Команда: "Особняк" и Театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург)

Кто поставил: Яна Тумина



Звезда театра кукол Яна Тумина фантазирует на тему "Снежной королевы". Состарившаяся Герда, одна в своей комнате, заново проживает знакомую нам историю, примеряя на себя роли других ее героинь – цветочницы, разбойницы и так далее. Тем временем мир вокруг ее как бы слышит и приходит в движение: столы и стулья уезжают в стену и возвращаются, с фотографии сбегает бумажный мальчик, а висящее на стене пальто отращивает руки. В общем, аттракцион на аттракционе.

16 марта в 19:00

17 марта в 13:00 и в 18:00

Филиал театра имени Пушкина

Сытинский переулок, 3/25

Мертвые души

Команда: театр "Поиск" (Лесосибирск)

Кто поставил: Олег Липовецкий



Если вы вообще хоть раз слышали про город Лесосибирск, скорее всего, вы либо из Красноярского края, либо работаете в лесной промышленности, либо занимаетесь театром. Крошечный "Поиск" уже не в первый раз приезжает на "Золотую маску", но на сей раз сибиряки привезли настоящий хит, которому точно какой-нибудь приз да достанется.

Петрозаводский режиссер Олег Липовецкий и московский художник Яков Каждан очень точно ухватили двоякую природу гоголевского текста. Три обаятельных актера меняют маску за маской, и так, малыми силами, пересказывают всю поэму. Вроде бы игра ради игры, но на самом деле не совсем. Подспудно театр говорит о том же, что и Гоголь – об отнятом достоинстве (а как еще назвать торговлю мертвыми?), только в лексике нашего времени. Взять хоть одежду, снятую, очевидно, с покойников и плотными рядами развешанную по стенам: художник явно думал о складах концлагерей или чем-то похожем.

28 марта в 19:00

29 марта в 14:00

Малая сцена Театра наций

Петровский переулок, 3

Диджей Павел

Команда: post (Санкт-Петербург)

Кто поставил: Дмитрий Волкострелов



Белорусский драматург Павел Пряжко собрал плейлист из 11 хитов советской эстрады и предложил считать это пьесой. Петербургский театр post ответил: "А почему бы и нет?" – и выпустил танцевальный спектакль с виниловым диджейским пультом. В принципе, им не привыкать: шесть лет назад лидер команды, режиссер Волкострелов, поставил пьесу того же Пряжко из 500 с лишним любительских фотографий.

Вообще, памятники повседневной жизни разных эпох – любимый материал режиссера: у него были спектакли по русским романсам, статьям журнала "Новый мир" и даже берестяным грамотам. Все это совсем не так бессмысленно, как может показаться с непривычки: Волкострелов и его команда делают настоящий концептуальный театр, над которым очень интересно размышлять, если вас, конечно, не отталкивает концептуальное искусство как таковое.

28 марта в 20:00

29 марта в 19:00 и 22:00

Лофт 19.0.5, Серый зал

2-я Звенигородская, 12, строение 22

Фразы простых людей

Команда: "Театр ТРУ", Санкт-Петербург

Кто поставил: Александр Артемов



Еще один минималистский концептуальный проект, на сей раз от абсолютно безумной и страшно талантливой петербургской команды "Театр ТРУ". "Фразы простых людей" – спектакль по постам одноименного паблика во "ВКонтакте", который коллекционирует затасканные реплики вроде "Остапа понесло" или "Муж объелся груш". Текст исполняют две актрисы, одна произносит фразу по-русски, другая по-французски. Еще там есть аккомпанемент, написанный специально для спектакля – и, собственно, все.

28 марта в 17:00

29 марта в 19:00 и 22:00

Кафе Электротеатра Станиславский

Тверская, 23

Гамлет

Команда: Театр им. Ленсовета (Санкт-Петербург)

Кто поставил: Юрий Бутусов



Разрывающийся между Петербургом и Москвой Юрий Бутусов – мастер метафорической режиссуры и большой любитель пересочинять Шекспира – 14 лет назад уже ставил "Гамлета" в МХТ им. Чехова. Это была черная комедия про бывших однокашников, которые выросли совершенно разными людьми и стали друг друга резать. Его новый "Гамлет" не имеет с тем спектаклем ничего общего, даже перевод другой: вместо Пастернака – наш современник Андрей Чернов, чью версию вы вряд ли слышали со сцены. Но самый неочевидный ход – это кастинг главной роли: датского принца играет актриса Лаура Пицхелаури.

3 апреля в 19:00

4 апреля в 19:00

РАМТ

Театральная площадь, 2