Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:56

В Госдуме поддержали законопроект о борьбе с билетной мафией

власть культура

12:56

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Госдума приняла в первом чтении законопроект об урегулировании порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что после окончательного принятия законопроекта Минкультуры получит полномочия по утверждению формы билета на развлекательные мероприятия. В форме будут прописаны основные реквизиты билета. Также организации будут обязаны размещать на своих сайтах и информационных стендах полные данные о билетах, а также о лицах, уполномоченных на их реализацию.

Брать дополнительную плату с покупателя за доставку билетов и сопутствующие услуги смогут только организаций культуры, а также ИП и юрлица, заключившие с этими организациями соответствующие договоры. В случае отмены, замены или переноса мероприятия покупателю должны будут полностью вернуть потраченные деньги. Порядок возврата, в том числе в случае отказа от посещения мероприятия по инициативе покупателя, должен будет соответствовать установленным Минкультуры требованиям.

Читайте также

власть культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика