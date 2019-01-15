В Госдуме поддержали законопроект о борьбе с билетной мафией

Госдума приняла в первом чтении законопроект об урегулировании порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Предполагается, что после окончательного принятия законопроекта Минкультуры получит полномочия по утверждению формы билета на развлекательные мероприятия. В форме будут прописаны основные реквизиты билета. Также организации будут обязаны размещать на своих сайтах и информационных стендах полные данные о билетах, а также о лицах, уполномоченных на их реализацию.
Брать дополнительную плату с покупателя за доставку билетов и сопутствующие услуги смогут только организаций культуры, а также ИП и юрлица, заключившие с этими организациями соответствующие договоры. В случае отмены, замены или переноса мероприятия покупателю должны будут полностью вернуть потраченные деньги. Порядок возврата, в том числе в случае отказа от посещения мероприятия по инициативе покупателя, должен будет соответствовать установленным Минкультуры требованиям.
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