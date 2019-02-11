Фильм "Рома" Альфонсо Куарона получил премию BAFTA

Кинокартина "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стала лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", сообщает РИА Новости.
Мировая премьера фильма состоялась в августе 2018 года. Лента рассказывает историю семьи, проживающей в обеспеченном районе Мехико Рома. Действие происходит в 1970-х годах.
Ранее за этот фильм Куарон удостоился главной награды Гильдии режиссеров США, кинолента получила два "Золотых глобуса" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
На премию "Оскар" фильм номинирован в десяти категориях, в том числе за лучший фильм. Сам режиссер в воскресенье был признан лучшим по версии BAFTA.
Ранее сообщалось, что режиссера картины "Богемская рапсодия" Брайана Сингера исключили из номинантов BAFTA. В заявлении британской киноакадемии сказано, что это связано с обвинениями в сексуальных домогательствах.
При этом номинации самого фильма и других членов команды остаются в силе. Решение будет действовать, пока ситуация не разрешится.
BAFTA – независимая благотворительная организация, которая была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской академией кино.
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