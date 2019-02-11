Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:30

Фильм "Рома" Альфонсо Куарона получил премию BAFTA

культура за рубежом кино

02:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: twitter.com/@BAFTA

Кинокартина "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стала лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", сообщает РИА Новости.

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2018 года. Лента рассказывает историю семьи, проживающей в обеспеченном районе Мехико Рома. Действие происходит в 1970-х годах.

Ранее за этот фильм Куарон удостоился главной награды Гильдии режиссеров США, кинолента получила два "Золотых глобуса" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

На премию "Оскар" фильм номинирован в десяти категориях, в том числе за лучший фильм. Сам режиссер в воскресенье был признан лучшим по версии BAFTA.

Ранее сообщалось, что режиссера картины "Богемская рапсодия" Брайана Сингера исключили из номинантов BAFTA. В заявлении британской киноакадемии сказано, что это связано с обвинениями в сексуальных домогательствах.

При этом номинации самого фильма и других членов команды остаются в силе. Решение будет действовать, пока ситуация не разрешится.

BAFTA – независимая благотворительная организация, которая была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской академией кино.

культура за рубежом кино

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика