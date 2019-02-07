Режиссера Брайана Сингера исключили из номинантов BAFTA

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Британская академия кино- и телевизионных искусств исключила режиссера картины "Богемская рапсодия" Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии. В заявлении британской киноакадемии сказано, что это связано с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Уточняется, что номинации самого фильма и других членов команды остаются в силе. Решение будет действовать, пока ситуация не разрешится.

"В свете очень серьезных обвинений BAFTA проинформировала Брайана Сингера, что его номинация за "Богемскую рапсодию" была отменена", – заявили британские киноакадемики.

В январе Сингера обвинили в совершении преступных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним мальчикам. Предполагаемые жертвы режиссера заявили, что они до сих пор борются с депрессией и другими психологическими проблемами.

"Богемская рапсодия" – фильм о становлении и всемирной славе группы Queen. Он стал лучшей драмой 2018 года по версии премии "Золотой глобус".

Церемония BAFTA-2019 пройдет 10 февраля. Она состоится в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.