Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Актер и комик Эдди Мерфи на "Золотом глобусе" вспомнил о пощечине Уилла Смита, сообщает New York Post.

В своей речи актер вспомнил о конфликте с пощечиной между Уиллом Смитом и Крисом Роком, который произошел на "Оскаре" в прошлом году. Мерфи дал совет актерам, как добиться успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия.

"Есть план, и я следовал ему всю свою карьеру. Он очень прост, это всего три пункта. Вы просто делаете эти три вещи: платите налоги, не лезете не в свое дело… и держите имя жены Уилла Смита подальше от своего гребаного рта", – сказал Мерфи.

Ранее американский комик Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар" в следующем году из-за пощечины. Рок сделал заявление во время воскресного шоу в Финиксе. Комик сравнил возвращение на "Оскар" с возвращением на место преступления.



Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе

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