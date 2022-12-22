В США опубликовали шорт-лист претендентов на премии "Оскар"

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Американская киноакадемия опубликовала списки претендентов на премию "Оскар" в десяти категориях.

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" представлены 15 картин. Среди них – фильм "Навальный" режиссера Дэниела Роэра, картина о детском приюте на востоке Украины "Дом из щепок" Саймона Леренга Уилмонта, "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас и "Все, что дышит" Шаунака Сена. Также на награду в номинации претендуют работы американских, индийского и китайского режиссеров.

В шорт-лист претендентов на "Оскар" в категории "Лучший зарубежный художественный фильм" попали 15 лент из Аргентины, Австрии, Бельгии, Камбоджи, Дании, Франции, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Швеции и Южной Кореи. Среди номинантов – "Аргентина" режиссера Сантьяго Митре, "Корсаж" Мари Кройцер и "Близко" Лукаса Донта.

95-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе 12 марта.

Ранее были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус". Претендентами на премию в категории "Лучший драматический фильм" стали картины "Аватар: Путь воды", "Топ Ган: Мэверик", "Фабельманы" и "Элвис". В номинации "Лучший комедийный фильм" представлены "Все везде и сразу", "Вавилон" и "Треугольник печали".

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