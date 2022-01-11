Петр Кравченко назначен директором Московского театра сатиры

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На должность директора Московского академического театра сатиры назначили Петра Кравченко, сообщается на сайте учреждения.

Его представила сотрудникам начальник управления театров и концертных организаций столичного департамента культуры Наталья Дрожникова. Она пожелала Кравченко результативной деятельности на новой должности.

Информация об уходе Мамеда Агаева с поста директора Московского академического театра сатиры появилась 30 декабря. Сообщалось, что он ушел по собственному желанию.

Также в конце декабря стало известно, что Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна присоединен к Московскому академическому театру сатиры. Художественным руководителем объединенного театра стал Сергей Газаров. Он возглавил театр Джигарханяна в декабре 2020 года.

В октябре Газаров также стал художественным руководителем Театра сатиры. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, являвшийся художественным руководителем театра с 2000 года, решил покинуть должность по собственному желанию.