Илон Маск выразил соболезнования в связи с кончиной актера Джеймса Эрла Джонса

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Владелец соцсети Х Илон Маск выразил соболезнования в связи с кончиной американского актера Джеймса Эрла Джонса, известного своей ролью в серии фильмов "Звездные войны", в которых он озвучил персонажа Дарта Вейдера.

"Покойся с миром, он был великолепным", – передает его слова телеканал "360".

Джеймс Эрл Джонс ушел из жизни в возрасте 93 лет. 10 сентября в западных СМИ появились сообщения о его смерти. Представитель актера не уточнил причину гибели звезды.

Джеймс Эрл Джонс озвучивал персонажа Дарта Вейдера в течение 40 лет и завершил свою актерскую карьеру в 2022 году. В 2012 году актер получил почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также является обладателем "Золотого глобуса", двух "Эмми" и прочих наград.