В Сети опубликовали короткометражку с Ефремовым в роли адвоката

В Сети появился фильм с играющим адвоката Ефремовым

Короткометражный сатирический фильм "Процесс" с Михаилом Ефремовым в главной роли опубликовали на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Актер исполнил в фильме роль адвоката, который обвиняет суд в несправедливости. Причем снята работа была за день до аварии со смертельным исходом, виновным в которой признали Ефремова.

На данный момент это последняя роль в карьере артиста. Однако он уже заявил, что намерен поддерживать профессиональную форму и в местах лишения свободы.

Сейчас Ефремов планирует прочитать сотрудникам следственного изолятора, где сейчас содержится, пьесу "Пар". Ее специально для актера написал Иван Охлобыстин. Действие произведения разворачивается в банях Древнего Рима, и, по словам автора, у зрителя должно сложиться ощущение неясной предстоящей катастрофы.

Пресненский суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

