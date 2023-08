Актриса Сидни Суини сыграет Женщину-паука в "Мадам Паутине"

Фото: ТАСС/EPA/CAROLINE BREHMAN

Звезда "Эйфории" Сидни Суини подтвердила, что получила роль Женщины-паука в фильме "Мадам Паутина", сообщает "Газета.ру".

Актриса воплотит образ героини комиксов Джулии Карпентер. В основу сценария ляжет комикс "Земля-616".

Суини призналась, что очень обрадовалась новой роли. Она выразила уверенность, что проект будет успешным и удивит зрителей.

"Я думаю, что он будет отличаться от того, чего ожидают от картин о супергероях", – сказала она.

Ранее сообщалось, что актриса Галь Гадот вернется к роли Чудо-женщины в новой киновселенной DC режиссеров Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

До этого Джеймс Ганн анонсировал проекты в рамках перезапуска киновселенной DC Comics. Флагманом нового направления станет фильм "Супермен: Наследие", в котором роль титульного героя исполнит не Генри Кавилл, а новый актер. Продолжением картины выступит фильм по мотивам комикса The Authorities.

Среди новых проектов киновселенной также будет комикс The Brave and the Bold, главными героями которого выступят Бэтмен и его сын. Еще два фильма посвятят Супергерл и Болотной твари.

