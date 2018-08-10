Marvel попытается вернуть уволенного режиссера "Стражей Галактики"

10 августа, 11:37
Фото: АР/Jordan Strauss
Marvel Studios и Disney начали переговоры о возвращении американского режиссера Джеймса Ганна к работе над третьей частью фильма "Стражи Галактики". Об этом сообщает "Газета.ру".
По информации издания, руководство Marvel учло мнение участников съемок "Стражей Галактики", которые выступили в поддержку режиссера. Теперь студия пытается договориться с Disney, чтобы Ганн вернулся к работе.
Отмечается также, что увольнение Ганна может вызвать задержки в производстве кинокартины, в чем не заинтересованы ни Marvel Studios, ни Disney.
Ранее сообщалось, что компания Walt Disney уволила режиссера "Стражей галактики" из-за постов, которые тот опубликовал десять лет назад в Twitter. Тогда эксперты отметили, что из-за увольнения Ганна Disney может лишиться 10 миллионов долларов, ведь режиссер не нарушал условий контракта, а следовательно, может требовать компенсации.
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