Disney уволила режиссера "Стражей галактики" из-за постов в Twitter

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Американская компания The Walt Disney Studios прекратила сотрудничество с режиссером фильма "Стражи Галактики" Джеймсом Ганном. Причиной стали его старые посты в социальной сети Twitter, сообщения публиковались до подписания контракта со студией.

"Оскорбительное поведение и заявления, которые были обнаружены в ленте Джеймса в Twitter, являются неприемлемыми и несовместимыми с ценностями нашей студии, и мы разорвали с ним наши деловые отношения", – цитирует представителей компании Los Angeles Times.

В Disney уточнили, что Ганн не будет руководить съемками третьей части приключенческого фильма.

Издание поясняет, что перед подписанием контракта со студией Ганн размещал писал саркастические сообщения в Twitter на темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Режиссер ответил на претензии студии. Он заявил, что в начале карьеры видел провокатором, создавал соответствующие фильмы и писал вопиющие шутки. Ганн добавил, что с тех пор он изменился.