Walt Disney может лишиться 10 млн из-за увольнения Джеймса Ганна

9 августа, 14:29
Фото: AP/File/Invision/Jordan Strauss
Компания Walt Disney может потерять от семи до десяти миллионов долларов, если уволит режиссера "Стражей Галактики – 3" Джеймса Ганна, сообщает "Мир 24".
Отмечается, что режиссер не нарушал условий контракта, следовательно может требовать компенсации. Также при увольнении он получит возможность сразу же заключить другой с любой крупной голливудской студией.
Конфликт между Ганном и Walt Disney произошел из-за того, что десять лет назад режиссер пошутил в социальной сети Twitter, однако его чувство юмора не оценили. При этом режиссера поддержали исполнители главных ролей в серии фильмов "Стражи Галактики. Актер Дэйв Батиста, в свою очередь, пообещал прекратить сотрудничество с Marvel, если она откажется от сценария третьей серии "Стражей".
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