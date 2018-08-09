Walt Disney может лишиться 10 млн из-за увольнения Джеймса Ганна

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Компания Walt Disney может потерять от семи до десяти миллионов долларов, если уволит режиссера "Стражей Галактики – 3" Джеймса Ганна, сообщает "Мир 24".

Отмечается, что режиссер не нарушал условий контракта, следовательно может требовать компенсации. Также при увольнении он получит возможность сразу же заключить другой с любой крупной голливудской студией.

Конфликт между Ганном и Walt Disney произошел из-за того, что десять лет назад режиссер пошутил в социальной сети Twitter, однако его чувство юмора не оценили. При этом режиссера поддержали исполнители главных ролей в серии фильмов "Стражи Галактики. Актер Дэйв Батиста, в свою очередь, пообещал прекратить сотрудничество с Marvel, если она откажется от сценария третьей серии "Стражей".