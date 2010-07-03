В Минкультуры опровергли выдачу прокатного удостоверения фильму "Братство"

Фото: Кадр из фильма "Братство". Режиссер: Павел Лунгин

Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина еще не получил прокатное удостоверение, заявил заместитель министра культуры Павел Степанов. По его словам, сроки выхода картины на экраны пока не определены.

Как пояснил Степанов, сейчас этот вопрос обсуждается внутри министерства. "Как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, тогда фильм выйдет в прокат", − цитирует замглавы Минкультуры ТАСС.

Степанов признался, что не может с уверенностью сказать, появится ли картина на экранах 9 мая. "Любые варианты возможны, но это надо обсуждать", − подчеркнул замминистра.

Ранее сообщалось, что фильм "Братство", посвященный войне в Афганистане, получил прокатное удостоверение и выйдет на экраны 9 мая. При этом сенатор Игорь Морозов заявил, что картина искажает исторические события и призвал не выпускать ее в прокат. Режиссер Павел Лунгин назвал эти претензии "мракобесием".

На заседании Госдумы 10 апреля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил комитетам по культуре и по обороне посмотреть фильм и поделиться мнениями о нем.

События "Братства" разворачиваются в канун вывода советских войск из Афганистана в 1988 году. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, контроль над которым удерживает группировка моджахедов Инженера Хошема. Согласно открытым источникам, бюджет фильма составляет 270 миллионов рублей.

