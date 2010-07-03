Павел Лунгин назвал мракобесием инициативу запретить его фильм "Братство"

Режиссер Павел Лунгин назвал мракобесием претензии члена Совета Федерации Игоря Морозова к своему новому фильму "Братство".
"Мракобесием для меня является только то, что сразу хочется запретить, сразу хочется разорвать, сразу хочется сделать так, чтобы никто не увидел. Вот это вот — поведение мракобесов и поведение людей, которые боятся правды, боятся чужого мнения, боятся объективности", – цитирует режиссера "Говорит Москва". Он также отметил, что создавал ленту с глубокой любовью и уважением к людям, которые воевали в Афганистане.
Историческая драма "Братство" должно выйти на экраны 9 мая. События разворачиваются в 1988 году, в канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Согласно открытым источникам, бюджет фильма составляет 270 миллионов рублей.
По мнению сенатора Игоря Морозова, который посетил предварительный показ, в фильме есть "искажение истории". По его словам, "наряду с показанным подвигом российских военных" создатели драмы показали грабежи, воровство и прочие "воинские преступления". "На этом фильме нельзя воспитывать молодежь, чувство патриотизма", – резюмировал Морозов.
В департаменте кинематографии Минкультуры сообщили, что пока не получали документов о выдаче прокатного удостоверения "Братства".
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