Режиссер Лунгин оценил инициативу устроить показ "Братства" в Госдуме

Кадр из фильма "Братство". Режиссер: Павел Лунгин

Режиссер Павел Лунгин в интервью Москве 24 прокомментировал инициативу показать в Госдуме его фильм "Братство". По словам Лунгина, картина снималась по воспоминаниям депутата нижней палаты парламента, экс-директора ФСБ России Николая Ковалева.

"Что можно сказать? Можно удивиться только этому. Я не знаю, с каких пор художественные фильмы депутаты будут оценивать на правдивость. Это художественный фильм. Кто знает правду? Поэтому все это мне кажется немного смехотворным", – поделился режиссер.

10 апреля стало известно, что в нижней палате парламента пройдет показ картины Лунгина "Братство" о войне в Афганистане. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он попросил провести показ в связи с поступившими к нему жалобами на фильм от ветеранских организаций, которые полагают, что воины-афганцы в ленте представлены как мародеры, алкоголики и сброд, который только вредил. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам организовать в нижней палате парламента просмотр картины.

Ранее СМИ сообщили, что фильм "Братство" получил прокатное удостоверение и выйдет на экраны 9 мая. Однако 10 апреля в Минкультуры не подтвердили эту информацию. По словам замминистра культуры Павла Степанова, сроки выхода ленты пока обсуждаются, а само прокатное удостоверение еще не подписано.

События исторической драмы разворачиваются в 1988 году, в канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Согласно открытым источникам, бюджет фильма составляет 270 миллионов рублей.

По мнению сенатора Игоря Морозова, который посетил предварительный показ, в фильме есть "искажение истории". По его словам, "наряду с показанным подвигом российских военных" создатели драмы показали грабежи, воровство и прочие "воинские преступления". Режиссер Павел Лунгин назвал мракобесием претензии члена Совета Федерации к своему фильму.

Ксения Руденко