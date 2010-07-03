Фильм "Братство" Павла Лунгина получил прокатное удостоверение

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Фильм "Братство" Павла Лунгина, посвященный войне в Афганистане, выйдет в прокат с 9 мая, сообщает РИА Новости. Картина получила прокатное удостоверение.

События исторической драмы разворачиваются в 1988 году, в канун вывода советских войск из Афганистана. Командование 108-й мотострелковой дивизии планирует отход через перевал Саланг, подконтрольный группировке моджахедов Инженера Хошема. Согласно открытым источникам, бюджет фильма составляет 270 миллионов рублей.

По мнению сенатора Игоря Морозова, который посетил предварительный показ, в фильме есть "искажение истории". По его словам, "наряду с показанным подвигом российских военных" создатели драмы показали грабежи, воровство и прочие "воинские преступления". Режиссер Павел Лунгин назвал мракобесием претензии члена Совета Федерации к своему фильму.