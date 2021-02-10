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Культура

16:02

Серебренников считает Аграновича лучшим кандидатом на пост худрука "Гоголь-центра"

культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Кирилл Серебренников считает Алексея Аграновича лучшим кандидатом на пост нового художественного руководителя "Гоголь-центра", который справится с данной работой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

"Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он талантливый актер и любит театр. Это самая удачная кандидатура в сложившейся ситуации", – сказал Серебренников.

Ранее Серебренников попрощался c труппой "Гоголь-центра", опубликовав в Instagram извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля. Он попросил артистов не унывать и постараться сделать все для того, чтобы театр остался живым.

Приказом департамента культуры города Москвы художественным руководителем "Гоголь-центра" был назначен Алексей Агранович.

Кирилл Серебренников покидает пост художественного руководителя "Гоголь-центра"

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