Серию "Простоквашино" посвятили любви Дяди Федора к соседке Оле

Фото: кадр из мультсериала "Простоквашино", режиссер Владимир Попов

Новая серия "Простоквашино", размещенная на YouTube-канале "Союзмультфильма", рассказывает любовную историю Дяди Федора с соседкой Олей.

11 эпизод мультсериала называется "Вишневая феерия". Первая в 2019 году серия начинается с игры "крокодил", которая веселит всех персонажей, помимо Дяди Федора. Вскоре выясняется, что мальчик не знает, как привлечь внимание соседской девочки Оли.

Всего в текущем году создатели собираются выпустить 20 новых серий мультфильма, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Эпизоды "Простоквашино" стали продолжением серии советских мультфильмов, снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Ранее создатели решили выпустить игрушки в образе новых героев.