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14:58

"Союзмультфильм" планирует выпустить игрушки в образе новых героев "Простоквашино"

культура дети

14:58

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Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино", режиссер Владимир Попов

В России планируют выпустить игрушки в образе новых персонажей мультфильма "Простоквашино". Об этом сообщила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе визита Сергея Собянина на киностудию.

По ее словам, игрушки выпустят в образе младшей сестры Дяди Федора Веры Павловны и ее грызуна Тамы-тамы.

"У нее есть животное, которое зовется Тама-тама. Это полубелка, полубарсук. Современные дети просто обожают эту Таму-таму. Мы уже скоро выпустим игрушку – и Веру Павловну, и Таму-таму", – приводит слова Слащевой Агентство "Москва".

"Возвращение в Простоквашино" стало продолжением серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. За два года планируют выпустить 30 новых серий мультфильма.

Ранее сообщалось, что книгу "Дядя Федор, пес и кот" чаще других произведений детского писателя Эдуарда Успенского покупают в Московском доме книги.

культура дети

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