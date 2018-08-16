"Дядя Федор, пес и кот" лидирует по продажам среди книг Успенского

Фото: кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино", режиссер Владимир Попов

Книгу "Дядя Федор, пес и кот" чаще других произведений детского писателя Эдуарда Успенского покупают в Московском доме книги, сообщает Агентство "Москва".

Второе место по количеству продаж занимает книга "Про девочку Веру и обезьянку Анфису", а на третьем месте находится "Крокодил Гена и его друзья".

Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание.

Славу писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино.

Всего автор причастен к созданию около 60 мультипликационных фильмов. Кроме того, Успенский стал одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".