"Дядя Федор, пес и кот" лидирует по продажам среди книг Успенского

Фото: кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино", режиссер Владимир Попов
Книгу "Дядя Федор, пес и кот" чаще других произведений детского писателя Эдуарда Успенского покупают в Московском доме книги, сообщает Агентство "Москва".
Второе место по количеству продаж занимает книга "Про девочку Веру и обезьянку Анфису", а на третьем месте находится "Крокодил Гена и его друзья".
Писатель Эдуард Успенский умер 14 августа в возрасте 80 лет. Причиной смерти литератора стало онкологическое заболевание.
Славу писателю принесла его первая же книга – "Дядя Федор, пес и кот", опубликованная в 1974 году. Именно по ее мотивам были сняты знаменитые мультфильмы про Простоквашино.
Всего автор причастен к созданию около 60 мультипликационных фильмов. Кроме того, Успенский стал одним из создателей детских телепередач "Спокойной ночи, малыши!", "АБВГДейка" и "Радионяня".
На 81 году жизни скончался писатель Эдуард Успенский
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