Прощание с Державиным пройдет в Московском театре сатиры 15 января

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным пройдет в Московском театре сатиры в понедельник, 15 января. Церемония начнется в 11:00.

В 12:00 в фойе начнется гражданская панихида. Затем пройдут похороны на Новодевичьем кладбище, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в администрации театра.

Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Он был тяжело болен. Свои соболезнования принесли Сергей Собянин и замминистра культуры России Александр Журавский.

В труппе Театра сатиры Державин играл с 1967 года. Снялся в десятках фильмах, среди них "Они были первыми", "Сон", "Лебедев против Лебедева", "Спасите утопающего", "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки", "Джамайка", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Новый Одеон" и другие.

Кроме того, он выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать!".