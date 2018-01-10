Прощание с Державиным пройдет в Московском театре сатиры 15 января

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным пройдет в Московском театре сатиры в понедельник, 15 января. Церемония начнется в 11:00.
В 12:00 в фойе начнется гражданская панихида. Затем пройдут похороны на Новодевичьем кладбище, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в администрации театра.
Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Он был тяжело болен. Свои соболезнования принесли Сергей Собянин и замминистра культуры России Александр Журавский.
В труппе Театра сатиры Державин играл с 1967 года. Снялся в десятках фильмах, среди них "Они были первыми", "Сон", "Лебедев против Лебедева", "Спасите утопающего", "Эффект Ромашкина", "Трое в лодке, не считая собаки", "Джамайка", "Бабник", "Моя морячка", "Настоящий мужчина", "Новый Одеон" и другие.
Кроме того, он выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать!".
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