Собянин выразил соболезнования родным и близким Михаила Державина

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актера Театра Сатиры Михаила Державина.

"Ушел из жизни Михаил Державин. Актер с большим обаянием, чувством юмора и талантом. Соболезную семье и близким Михаила Михайловича", – написал глава города в своем микроблоге в Twitter.

Народный артист России Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Он был тяжело болен. О дате прощания и похорон сообщат позже.

Державин известен также как киноактер. Он сыграл в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других – в общей сложности порядка 40 кинокартинах.