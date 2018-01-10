В Минкультуры выразили соболезнования в связи со смертью Державина

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Заместитель министра культуры России Александр Журавский выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России Михаила Державина.

"Это замечательный российский актер. Уходит плеяда выдающихся, действительно народных артистов, которых знали и любили российские зрители. Остается только высказать соболезнования родным и близким и отдать последний долг почившему", – цитирует Журавского RT.

Свои соболезнования родным и близким Державина уже принес Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что актера похоронят на Новодевичьем кладбище. О дне прощания и похорон сообщат позднее.

Михаил Державин скончался в столице на 82-м году жизни. Он был тяжело болен.