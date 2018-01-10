Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Народного артиста РСФСР Михаила Державина, который 10 января ушел из жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает ТАСС.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев, где с 1969 года работал Державин, рассказал, что артиста похоронят на кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра им. Вахтангова Михаил Державин. При этом о дне прощания и похорон сообщат позднее.

Старейший актер Московского театра сатиры умер на 82-м году жизни после продолжительно болезни. Последнее время он находился в реанимации одной из московских клиник.

Cвои соболезнования родным и близким Державина уже принес Сергей Собянин.

Державин известен по ролям в фильмах "Они были первыми", "На Киевском направлении", "Трое в лодке, не считая собаки", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других – в общей сложности порядка 40 кинокартинах.

Кроме того, он выступал в роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев". Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать!".