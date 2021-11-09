Более трети молодых россиян стесняются своих музыкальных вкусов

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36% молодых россиян боятся говорить о своих музыкальных вкусах. Они опасаются, что их предпочтения не впишутся в современную моду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Музыка".

При этом 64% россиян выразили уверенность, что не нужно стыдиться своих вкусов. 43% опрошенных признались, что постыдным тот или иной жанр или исполнителя называют из-за убеждения, что в обществе не принято это слушать.

Исследование было приурочено к запуску плейлистов сервиса "Хочу и слушаю". Они были составлены на основе музыкальных вкусов известных исполнителей.

Ранее сообщалось, что Эд Ширан запишет саундтрек для третьего сезона сериала "Тед Лассо". Певец признался, что одержим популярным шоу. Когда ему предложили написать музыку, то он сразу же согласился.

