Россиянин обратился в суд с требованием миллиарда долларов от Metallica

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Россиянин подал иск в Арбитражный суд Орловской области с требованием взыскать с американской группы Metallica миллиард долларов. Соответствующая информация указана в картотеке дел.

Иск подал Иван Хохлов 2 ноября.

По данным РИА Новости, мужчина считает себя автором текстов и музыки группы.

Ранее сообщалось, что на Apple подали в суд из-за зарядки для iPhone. Согласно утверждению истца, лишение одной из частей комплектации смартфонов зарядных устройств Apple нарушает законные права и интересы потребителей. Китайские студенты требуют у суда встать на их сторону и обязать американскую компанию вернуть блок питания в коробку iPhone.

