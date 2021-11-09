Сексолог оценил идею о запрете в интернете фильмов с сексуальными девиациями

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Фильмы, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями, могут негативно воздействовать на детей и подростков с неустойчивой психикой. Об этом заявил врач-сексолог Алексей Вилков в беседе с RT.

При этом специалист подчеркнул, что риск минимален, если ребенка правильно воспитывают и контролируют его просмотры. Вилков также посчитал, что запрет таких фильмов – избыточная мера.

"Если мы имеем в виду порнографическую продукцию, то она уже запрещена. В данном случае под запрет могут попасть не совсем жесткие фильмы, поэтому есть риск злоупотребления", – отметил Вилков.

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Предлагается дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6.

Данные статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается расширить. В частности, дополнить запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и девиации.

