Сексолог оценил идею о запрете в интернете фильмов с сексуальными девиациями

Фото: Depositphotos/luckybusiness
Фильмы, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями, могут негативно воздействовать на детей и подростков с неустойчивой психикой. Об этом заявил врач-сексолог Алексей Вилков в беседе с RT.
При этом специалист подчеркнул, что риск минимален, если ребенка правильно воспитывают и контролируют его просмотры. Вилков также посчитал, что запрет таких фильмов – избыточная мера.
"Если мы имеем в виду порнографическую продукцию, то она уже запрещена. В данном случае под запрет могут попасть не совсем жесткие фильмы, поэтому есть риск злоупотребления", – отметил Вилков.
Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Предлагается дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6.
Данные статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается расширить. В частности, дополнить запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и девиации.
Москвичам рассказали об онлайн-фестивалях кино
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: