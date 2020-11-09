Россияне рассказали о своих музыкальных предпочтениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более трети россиян (36%) предпочитают эстрадную музыку, свидетельствует данные, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Причем женщины сообщали об этом чаще мужчин: 46% против 25%. Чаще других сообщали о любви к эстрадным песням 45–59 летние граждане (42%).

На втором месте среди музыкальных предпочтений – народные песни (28%). Чаще их называли участники опроса старше 60 лет (44%) и жители сельской местности (40%). На третьем месте оказалась рок-музыка, за которую проголосовали 25% респондентов. Чаще всего музыку этого стиля слушают мужчины (35%).

Также выяснилось, что более четверти россиян умеют играть на каком-либо инструменте (29%), среди них молодежь составляет 43%. Самыми популярными инструментами оказались гитара, арфа, балалайка. На втором месте – клавишные, на третьем – язычковые инструменты.

Ранее россияне назвали самую любимую картину "Мосфильма". Оказалось, что самой любимой картиной одноименной студии у россиян является "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Этому фильму отдали предпочтение 69% опрошенных. На втором месте оказался фильм "Иван Васильевич меняет профессию", третье место досталось "Бриллиантовой руке".

