Прощание с Масляковым пройдет в "Планете КВН" 11 сентября

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Гражданская панихида прощания с телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет на площадке концертного зала "Планета КВН" в Москве 11 сентября с 10:00 до 14:00. Об этом сообщается в телеграм-канале Международного союза КВН.

Заслуженный деятель искусств России ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как отметил заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, артист в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких. В связи с утратой свои соболезнования семье Маслякова принес Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.

Сожаление о его смерти также выразили комики и бывшие игроки КВН. Так, гендиректор Первого канала Константин Эрнст считает, что Масляков творил историю телевидения и без него ее сложно представить. В свою очередь, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который был ведущим КВН во время болезни Маслякова, отметил, что вместе с ним ушла целая эпоха.