Прощание с дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет 10 июля

Фото: телеграм-канал "Росгосцирк"

Прощание с заслуженной артисткой России, дрессировщицей Ниной Корниловой пройдет в четверг, 10 июля, в Большом Московском цирке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Траурная церемония начнется в 11:00. Большой Московский цирк расположен по адресу проспект Вернадского, дом 7.

Корнилова ушла из жизни в возрасте 98 лет 8 июля. В цирке выразили искренние соболезнования родственникам дрессировщицы, подчеркнув, что ее труд никогда не будет забыт.

Корнилова начала свой путь в профессии в 1970 году. Она известна своими номерами со слонятами Гердой и Претти, с которыми артистка выступала в начале 2000-х на российских и зарубежных манежах.

За номер "Веселые слонята" ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. В 2021 году она была награждена орденом Почета.

