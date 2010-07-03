Стал известен год выхода в прокат спин-оффа "Большого Лебовски"

Фото: кадр из фильма "Большой Лебовски", 1998 год, реж. Джоэл Коэн, Итан Коэн

Фильм The Jesus Rolls ("Броски Хесуса") о персонаже "Большого Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года. Точной даты выхода картины пока нет, сообщает Variety.

Фильм снял исполнитель роли Хесуса Джон Туртурро по своему сценарию. В картине также снялись Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон и Пит Дэвидсон.

Картина братьев Коэнов "Большой Лебовски" вышла на экраны в 1998 году. Сюжет строится вокруг персонажа по прозвищу Чувак (Джефф Бриджес). Он играет в боулинг и любит выпить. Однажды его похищают, перепутав с однофамильцем-миллионером.

Хесус – один из эпизодических персонажей, игрок в боулинг. Он постоянно ругается, используя грубые сексуальные метафоры, и говорит о себе в третьем лице.

Ранее компания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень". Действие новой картины происходит спустя несколько лет после первой части.