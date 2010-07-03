Вышел трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень"

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень".
Действие новой картины происходит спустя несколько лет после первой части.
В фильме снялись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, Ник Джонас, Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито. В российский прокат лента выйдет 12 декабря.
Предыдущий фильм Джейка Кэздана "Джуманджи: Зов джунглей" – продолжение истории, рассказанной в фантастической картине Джо Джонстона "Джуманджи" 1995 года. В оригинале обитатели джунглей проникли в реальный мир, а в новой картине герои отправляются в игру сами. Чтобы пройти игру и остаться в живых, четверо подростков перевоплотились в персонажей игры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.