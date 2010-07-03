Вышел трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень"

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма "Джуманджи: Новый уровень".

Действие новой картины происходит спустя несколько лет после первой части.

В фильме снялись Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, Ник Джонас, Дэнни Гловер и Дэнни ДеВито. В российский прокат лента выйдет 12 декабря.

Предыдущий фильм Джейка Кэздана "Джуманджи: Зов джунглей" – продолжение истории, рассказанной в фантастической картине Джо Джонстона "Джуманджи" 1995 года. В оригинале обитатели джунглей проникли в реальный мир, а в новой картине герои отправляются в игру сами. Чтобы пройти игру и остаться в живых, четверо подростков перевоплотились в персонажей игры.

