Огромная очередь выстроилась на выставку Мунка

Огромная очередь выстроилась к Инженерному корпусу Третьяковской галереи. Москвичи и гости столицы готовы ждать часами, чтобы попасть на выставку знаменитого норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.

До закрытия выставки остается менее недели, и к началу июля все электронные билеты были раскуплены. Теперь приобрести билет на экспозицию можно только в порядке живой очереди, поэтому любители искусства приезжают к Третьяковке с самого утра. По данным телеканала Москва 24, в кассах продают в среднем по 60 билетов в час.

Заслуженный работник культуры РФ Сергей Заграевский назвал три причины внимания москвичей к выставке и творчеству Мунка в целом. "Во-первых, Мунк – мало того что замечательный художник, он еще был хорошо известен в советское время. Вторая причина – грамотно построенная экспозиция в Третьяковке", – пояснил он. "Третья – общее повышение интереса к искусству", – добавил Заграевский.

Показом работ Мунка Третьяковская галерея продолжает серию экспозиций, посвященных европейским художникам, творчество которых служило ориентиром для отечественных мастеров. В их числе – "Пит Мондриан. Путь к абстракции" (2013) и "Джорджо де Кирико" (2017).

Выставка Мунка открылась в Инженерном корпусе ГТГ 17 апреля и завершит работу в ближайшее воскресенье, 14 июля. Чтобы экспозицию могли посетить все желающие, 11–14 июля музей продлил часы ее работы до 23:00. На ретроспективе представлены более 120 экспонатов, в том числе 64 живописных и 37 графических произведения, а также 14 авторских фотографий и документы. Посетители выставки могут увидеть и знаменитый "Крик", один из вариантов которого хранится в Музее Мунка.